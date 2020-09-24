أحمد سامى: البدري مش هيلاقى حد لمنتخب مصر

أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحه أن الإجهاد الشديد الذى يعانى منه لاعبو الفريق بسبب ضغط المباريات كان سببًا فى التعادل مع فريق وادى دجلة فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، خاصة وأن اللاعبين مجهدون بشكل كبير ولا وقت لمنح اللاعبين فرصة للراحة من التدريبات.

وأضاف سامى أن ضغط المباريات سيكون سببًا فى حرق عضلات اللاعبين ولابد من مراعاة ذلك بدلًا من استمرار تعرض اللاعبين للإصابات والمسؤل عن جدول الدورى كان يجب أن يراعى سلامة اللاعبين ، وبالتالى ذلك سيؤثر بالسلب على منتخب مصر.

واشار الى ان الكابتن حسام البدرى لن يجد العناصر التى سيضمها للمعسكر المقبل وبالتالى سيجد نفسه فى ورطة كبيرة بسبب الإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون نتيجة المباريات المتتالية.

وأشار مدرب سموحه أنه كان يخطط لتحقيق الفوز على وادى دجلة ولكن الظروف العصبية التى مرت بها المباراة كانت سببا فى الخروج بالتعادل رغم اضاعة حسام حسن ورجب نبيل فرص سهلة كانت كفيلة بخروج سموحه فائزًا باللقاء.

وعن اصابة صلاح محسن مهاجم الفريق قال أن ذلك نتيجة طبيعية للضغط الذى تعانى منه الفرق فى الوقت الحالى