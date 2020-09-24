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شيما صابر عن أنباء رحيل فايلر: الأهلي دائما صانع المدربين

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قالت الإعلامية شيما صابر تعليقا على الخلاف بين رينه فايلر مدرب النادي الأهلي ومجلس الإدارة على التجديد، إن رحيل المدير الفني السويسري لن يؤثر على مسيرة الفريق الأول لكرة القدم في حصد البطولات. 
وغردت شيما صابر عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "‏‎#فايلر قبل ما يدخل الاهلي  كانت لجنه الكره بتتحرج لما بنسألها ايه اهم انجازاته ..اهه خارج ب سي في محترم ... ‎#الاهلي دائما صانع للمدربين مش واقفه علي حد".

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي جاهزة لكل السيناريوهات في موقف المدير الفني للفريق الأول رينيه فايلر.

وتعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح رئيس اللجنة وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة العديد من الاجتماعات في الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر أن لجنة التخطيط لديها بدائل عدة للتعامل في ملف السويسري رينيه فايلر المدير الفني والذي يبدو أنه يرغب في الرحيل.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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