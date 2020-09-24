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الجونة يتقدم على أسوان بهدف في الشوط الأول.. فيديو

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الجونة يتقدم على أسوان بهدف في الشوط الأول.. فيديو

الجونة يتقدم على أسوان بهدف في الشوط الأول.. فيديو

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة الجونة واسوان بتقدم الفريق الساحلي بهدف دون رد في اللقاء المقام على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بحرص من الطرفين، في حالة من الاستحواذ على الكرة من فريق الجونة، ومحاولات دفاعية من اسوان.

ووضحت خطورة الجونة من الربع ساعة الثانية من المباراة، ونظم الفريق مجموعة من الهجمات على مرمى اسوان أرهبت دفاعهم.

وأهدر والتر بواليا مهاجم الجونة العديد من الهجمات أبرزهم كرة في الدقيقة 39 من عمر المباراة من انفراد بحارس مرمى اسوان.

وفي الدقيقة 46 من الوقت المحتسب بدل من ضائع تمكن الجونة من تسجيل هدف التقدم على اسوان.

اقتنص اكرم توفيق الكرة من منتصف ملعب اسوان، ومررها لعموري على الجبهة اليسرى ليتقدم بها ويسددها بقوة ويتصدى لها حارس المرمى وترتد مرة اخرى لعموري ليتابعها ويسكنها الشباك. 

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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