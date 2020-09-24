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الانتاج الحربي يفرض التعادل 1-1 على المصري في الشوط الأول

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الانتاج الحربي يفرض التعادل 1-1 على المصري في الشوط الأول

الانتاج الحربي يفرض التعادل 1-1 على المصري في الشوط الأول

انتهت احداث الشوط الأول من مباراة المصري والانتاج الحربي بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1، فى المباراة المقامة بينهما على استاد برج العرب ، فى  إطار مباريات الاسبوع التاسع والعشرون من الدوري المصري الممتاز . 

استطاع المصري أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة الأولى من عمر المباراة عن طريق مفتاح طقطق، بعدما حصل على الكرة بالعرض وأسكنها في الشباك.

وتعادل الإنتاج الحربي بالدقيقة 38 عن طريق محمد بازوكا بعدما حصل على عرضية من الجانب الأيمن أسكنها في شباك المصري.

يتواجد المصري في المركز الـ14 من جدول الترتيب، وف رصيد 29 نقطة، أما الإنتاج الحربي فيحتل المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

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محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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