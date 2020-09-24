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وفاة والدة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا

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وفاة والدة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا

وفاة والدة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا

توفيت والدة هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا منذ قليل 

وكتب هيثم شعبان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : لا حول ولا قوة الا بالله  ، امى فى ذمة الله "

واضاف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا:  "صلاة الجنازة المغرب بمسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر خلف جنينة مول ، والعزاء على المقابر ". 

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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