عبر أحمد سامى، المدير الفني لنادى سموحة عن استيائه من التعادل أمام وادى دجلة فى مباراة اليوم فى الدوري المصري.
وقال سامى" جئنا للفوز بالمباراة وكنا الأقرب بفرصتين محققتين لحسام حسن ورجب نبيل، ودجلة فريق منظم من الناحية التكتيكية ولديه مشاكل فى جدول الدوري ولعب هو الآخر للفوز ولكن سموحه كان هو الأقرب".
وأضاف :" اللاعبون مجهدون وتلاحق المباريات يحرق عضلاتهم وأعصابهم ولا يوجد علم ولا منطق يقول بأن نؤدى مباراة كل يومين، وهذا سيؤثر بالسلب على المنتخب بسبب الإصابات والإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون".
وأكمل : "مباراة سموحة مع المصرى كانت مجهدة وعصيبة ولم يترك لنا جدول المباريات فرصة للراحة والتقاط الأنفاس، بالإضافة إلى اننا لم نجد وقتا للتدريبات والتكتيكات، صحيح أننا فى ظروف استثنائية ولكن من الواجب أيضا أن نحافظ على اللاعبين وعلى قدراتهم البدنية حتى لا نعانى مستقبلا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سامي: سموحة كان الأقرب للفوز.. وأحذر من حرق اللاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق