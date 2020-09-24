أحمد سامي: سموحة كان الأقرب للفوز.. وأحذر من حرق اللاعبين

عبر أحمد سامى، المدير الفني لنادى سموحة عن استيائه من التعادل أمام وادى دجلة فى مباراة اليوم فى الدوري المصري.

وقال سامى" جئنا للفوز بالمباراة وكنا الأقرب بفرصتين محققتين لحسام حسن ورجب نبيل، ودجلة فريق منظم من الناحية التكتيكية ولديه مشاكل فى جدول الدوري ولعب هو الآخر للفوز ولكن سموحه كان هو الأقرب".

وأضاف :" اللاعبون مجهدون وتلاحق المباريات يحرق عضلاتهم وأعصابهم ولا يوجد علم ولا منطق يقول بأن نؤدى مباراة كل يومين، وهذا سيؤثر بالسلب على المنتخب بسبب الإصابات والإجهاد الذى يعانى منه اللاعبون".

وأكمل : "مباراة سموحة مع المصرى كانت مجهدة وعصيبة ولم يترك لنا جدول المباريات فرصة للراحة والتقاط الأنفاس، بالإضافة إلى اننا لم نجد وقتا للتدريبات والتكتيكات، صحيح أننا فى ظروف استثنائية ولكن من الواجب أيضا أن نحافظ على اللاعبين وعلى قدراتهم البدنية حتى لا نعانى مستقبلا".