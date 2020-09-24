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بعد إعلان شوبير رحيل فايلر.. جوزيه يتصدر تويتر ومغردون: عنده شخصية جبارة

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بعد إعلان شوبير رحيل فايلر.. جوزيه يتصدر تويتر ومغردون: عنده شخصية جبارة

بعد إعلان شوبير رحيل فايلر.. جوزيه يتصدر تويتر ومغردون: عنده شخصية جبارة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #حوزيه بعد رحيل رينه فايلر عن النادي الأهلي وفقا لما أعلنه الكابتن أحمد شوبير عبر حسابه بتويتر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏هو مش ممكن جوزيه يرجع شهرين بس، ولا مينغعش،

جوزيه الوحيد اللي عنده شخصيه جباره، واحنا محتاجين الشخصيه في الوقت العصيب ده" و "‏يجماعه وجهه نظري انا انا كنت عايز عماد النحاس مكان فايلر بس في الوضع ده ومدرب معندوش لسه خبره في افرقيا يبقا بظلمه في الاهلي لقد الله لو خسرنا افرقيا هنلوم عماد النحاس. وجهه نظري محمد يوسف احسن اهوا عنده خبره مع جوزيه وحسام البدري وعارف افرقيا وفاهم".

وقال آخرون " ‏‎#جوزيه بالنسبة للناس اللي بتفكر في مدير فني:

جوزيه عجوز أوي حسام حسن مش هيعتبها عماد النحاس حرام نموته في تجربة زي دي " و" ‏بصراحة اتمنى فايلر يكمل، هو مش مدرب عظيم لكنه فاهم بيعمل إيه وبيفكر، وأحسن مدرب مسك الفريق من بعد جوزيه.".

وأضاف آخرون "‏ضيف يابني عندك تيم فايلر و تيم محمد يوسف وتيم البدري وتيم جوزية.. بتوع امريكا الجنوبية وتيم لاسارتي خليهم في صفحة لواحدهم " و" ‏مانويل جوزيه مش عايز يمسكنا الشهرين دول طيب؟".

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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