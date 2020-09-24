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فرج عامر يطالب بتأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر

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فرج عامر يطالب بتأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر

فرج عامر يطالب بتأجيل مباراة الزمالك في كأس مصر

طالب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، بتأجيل مباراته أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، و المقرر لها في دور الـ16 من كأس مصر، والتى تقام يوم 5 أكتوبر المقبل.

وقال فرج عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة يطلب تأجيل مباراة الزمالك في الكأس لتفادي الإجهاد، ولإعطاء الزمالك فرصة للاستعداد قبل نهائي إفريقيا".

ويلعب الزمالك أمام الرجاء المغربي في اطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مواجهة الذهاب بالمغرب 18 أكتوبر، على أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

يُذكر أن الفائز من مباراة الزمالك وسموحة سيلاقي نادي مصر في دور الـ8 من كأس مصر.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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