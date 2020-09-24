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رسميًا.. التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

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رسميًا.. التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

رسميًا.. التليفزيون يعتمد إيقاف محمد نصر الدين مخرج مباراة الزمالك وطنطا 10 أيام

اعتمدت نائلة فاروق، رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، قرار اللجنة الثلاثية الخاصة بمشاهدة مباراة الزمالك وطنطا الثلاثاء فى الدورى، والخاص بإيقاف مخرج اللقاء محمد نصر الدين عن المشاركة فى إخراج المباريات عشرة أيام.

وكانت نائلة فاروق رئيس التليفزيون شكلت لجنة من محمد إبراهيم المشرف على البرامج الرياضية وإبراهيم مبارك المشرف على البرامج الرياضية للقناة الأولى وكبير المخرجين إيناس عثمان لمشاهدة مباراة َالزمالك وطنطا، بعد وصول شكوى من مسئولى الزمالك وتم إعداد تقرير عن الأخطاء الإخراجية فيها وتحديد مدى صحة المشكلة.

ووفقا لتقرير اللجنة الثلاثية، تبين إظهار محمد نصر الدين عددًا من الجماهير لأكثر من مرة فى المدرجات إلى جانب عدم بثه الهدف الثالث للزمالك على الهواء وانشغاله بإعادة إحدى اللقطات الأخرى فى المباراة أثناء إحراز الهدف، وهو ما يخالف التعليمات المهنية.

يشار إلى أن نائلة فاروق قررت إيقاف نصر الدين بناء على توصية اللجنة التي أكدت وجود أخطاء عديدة اخراجية له مطالبة الجميع بعدم تكرار اية أخطاء في العمل بإخراج المباريات.

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محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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