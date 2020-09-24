بعد خلاف فايلر مع الأهلي.. عماد النحاس يتصدر تويتر.. ومغردون: الأنسب على الإطلاق

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #عماد النحاس بعد خلاف رينه فايلر مدرب الأهلي مع الإدارة على البقاء في الأهلي وأنباء رحيله.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عماد النحاس من غير كلام طبعًا. انا كل ما بتيجى سيرة محمد يوسف اليومين دول بطنى بتوجعنى وبيجيلى كرشة نفس" و" ‏فى حالة رحيل ڤايلر انسب مدير فنى مصرى على الاطلاق هو عماد النحاس لانه جاهز و بيدرب دلوقتى وكلنا شوفنا بيعمل ايه بالفرق اللى بيمسكها و مش غريب ع الاهلى وواخد بطولة افريقيا معانا اكتر من مره و كان من لاعيبة العصر الذهبى والأهم من كل ده هو مدير فنى تقيل و بيقدم كوره فعلا ".

وقال آخرون" ‏فايلر طلب اجازة عشان يشوف اهله ، الناس مشت فايلر و حطت ترشيحات ما بين أجانب و مصريين و استقروا على انه يبقى مدرب مصرى بلاش اجنبى و بدأوا يشوفوا احسن مدرب مصرى و استقروا على عماد النحاس و فاوضوا المقاولين كمان والمقاولين وافق على طلب الناس ،كل ده ف ١٢ ساعه ،افصلوا النت عليهم والله" و" ‏ليه منفكرش في الكابتن نبيل معلول مدرب كبير يعرف قدر الاهلي وجمهوره له باع كبير جدا في افريقيا فاز ببطولة دوري الأبطال يعلم كل كبيرة وصغيرة عن الاندية الاربعة او لو مصري ياريت يقع الاختيار بين الكابتن عماد النحاس والكابتن مختار مختار وبلاش تأليف".

وأضاف آخرون "‏ليه مايكونش في تفكير في الكابتن عماد النحاس مدرب كويس وشخصيه قياديه وتربيه جوزيه في ظل اعتماد معظم الانديه الكبري علي أولاده زي زيدان مع الريال وبيرلو مع اليوفي ولامبارد مع تشيلسي وغيره" و" ‏بيقولك عماد النحاس صغير ومعندوش خبرات ومعين الدين شعباني كسب بطولتين افريقيا وعنده ٣٥ سنة".