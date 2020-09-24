نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لـ"فايلر" ويعين "يوسف" بشكل مؤقت في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب عددًا من القرارات الهامة بعد قليل، والتي سيكون أهمها توجيه الشكر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
ومن المقرر أن تكون القرارات على النحو التالي :-
- توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، وكذا السويسري ديفيد سيزا المدرب العام المساعد ، وإقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة غدًا الجمعة ؛ تكريما وامتنانا لقيادتهم الفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبي السوبر المصري بداية الموسم وبطولة الدوري العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وأيضاً الوصول بالفريق للدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً.
- تعيين محمد يوسف مديرآ فنياً مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حتى نهاية الموسم بإنتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم
- تعيين عادل مصطفى مدربا عاماا بالجهاز الفني.
- استمرار المدرب العام المساعد سامي قمصان.
- استمرار مدرب حراس المرمى السويسري ميشيل يانكون
- استمرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مديرآ للجهاز ومشرفا على الجهاز الطبي كاملا.
- استمرار سيد عبدالحفيط مديرًا للجهاز الإداري ومديرا للكرة بالنادي.
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