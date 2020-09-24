نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 محطات تدريبية من مسيرة عماد النحاس المُرشح لخلافة "فايلر" في الأهلي (أرقام) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، توجيه الشكر إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، وتم الاستقرار على تعيين الكابتن محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى نهاية الموسم وانتهاء مسابقتى دورى أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم.

ودخل عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب دائرة ترشيحات النادي الأهلي لتولي القيادة الفنية للفريق الأحمر بعد رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق الأحمر.

ويعد عماد النحاس من نجوم النادي الأهلي السابقين لعب ضمن صفوف القلعة الحمراء 5 مواسم، حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجل تاريخ النادي، كما يمتلك خبرات تدريبية جيدة بحكم تجاربه السابقة بالدوري المصري، وأحدث طفرة في أداء المقاولون العرب هذا الموسم ووضعه ضمن أندية المقدمة بالدوري.

أرقام عماد النحاس خلال مشواره التدريبي

- أسوان:

بدأ "النحاس" مشواره التدريبي في يوليو 2014 حيث تولي قيادة فريق أسوان في دوري القسم الثاني، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز موسم 2014 – 2015 لأول مرة منذ 11 عامًا، ونجح في إبقاء الفريق بدوري الأضواء والشهرة في الموسم الأول، ولكن تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير بالموسم التالي مما دفعه لتقديم استقالته 2016.

قاد مدافع الإسماعيلي السابق، فريق أسوان في 44 مباراة رسمية (43 بالدوري الممتاز – 1 بكأس مصر)، حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 13 مباراة، وخسر 22 مباراة، سجل فريقه 35 هدفا، واستقبلت شباكه 58 هدفا.

- الشرقية:

بعد رحيله عن أسوان، تولى النحاس تدريب فريق الشرقية في فبراير 2017، وقاد الفريق في 17 مباراة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 8 مباريات، سجل فريقه 10 أهداف واستقبل 18 هدفا، قبل رحيله بسبب سوء نتائج الفريق.

- الرجاء المطروحي:

في سبتمبر 2017 تولي القيادة الفنية لفريق الرجاء المطروحي بعد استقالة خالد القماش، لكنه لم يستمر طويلا حيث قرر مجلس الإدارة إقالته في ديسمبر من نفس العام لسوء النتائج واحتلال الفريق المركز الأخير في ترتيب الدوري، حيث خاض مع الفريق 13 مباراة، فاز في مباراة وحيدة وخسر 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات.

- طنطا:

تولي نجم الأهلي السابق تدريب فريق طنطا في تجربة قصيرة عام 2018 لم تستمر سوي شهر واحد، قاد خلالها الفريق في 7 مباريات لم يحقق خلالهم أي انتصار حيث تعادل في مباراتين وخسر 5 مباريات.

- المقاولون العرب:

انتقل النحاس لتولي القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب في أكتوبر لعام 2018، وقاد الفريق في 54 مباراة، حقق 26 انتصارا، وخسر 13 مباراة، وتعادل في 15 مباراة، سجل لاعبو المقاولون 75 هدفا، واستقبلت شباكه 51 هدفا.

ونجح "النحاس" في موسمه الأول مع المقاولون إنهاء الدوري الممتاز بالمركز الخامس، بينما ينافس بقوة هذا الموسم على إنهاء البطولة ضمن المربع الذهبي، ويحتل حاليا المركز الرابع برصيد 49 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، وبفارق 6 نقاط عن الزمالك "الوصيف".