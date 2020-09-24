نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي ماريا: حاولت كثيرا إقناع ميسي بالذهاب إلى باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أنه بذل العديد من المحاولات لإقناع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني بالانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي عندما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي الكتالوني.

وقال دي ماريا في تصريحات لوسائل الإعلام:"كان أول شيء فعلته عندما علمت أن ميسي لا يريد الإستمرار مع برشلونة أنني قمت بإرسال رسالة له على إنستجرام أوضح فيها طريقة لعب باريس سان جيرمان في حال إنضم لنا".

وأضاف:"إنه لا زال يركض بنفس الطريقة التي كان يركض بها منذ أعوام على الرغم من تقدمه في العمر".

وتابع:"إنه يُظهِر في كل مباراة قدرته على تقديم نفس مستوى البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي".

وعن الفارق بين كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد ومواطنه ليونيل ميسي قائد برشلونة، علق دي ماريا قائلاً:"كريستيانو وحش في العمل، مُنذ وصوله إلى التدريبات يفعل كُل شيء، اللياقة البدنية، ضربات الرأس، اللياقة والسرعة، هذا هو الفرق بينه وبين ميسي الذي هو شخص طبيعي تمامًا".

وعن طبيعة العلاقة بين النجمين، قال دي مايا:"لا توجد مشاعر جيدة أو سيئة بين ميسي ورونالدو، هُم كانوا في فرق متنافسة وليس أكثر من ذلك، كان من الرائع بالنسبة لهم التنافُس على الكُرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا".

وعن اللاعب الذي يتوقعه أن يكون الأفضل في العالم في السنوات المقبلة، اختتم دي ماريا تصريحاته قائلاً:"أعتقد أن مبابي سيكون الأفضل بعد ميسي نظراً لأنه شاب، حيث يمتلك إمكانيات استثنائية لا تصدق من المستحيل رؤيتها في لاعب آخر".