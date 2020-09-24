نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرس الليان يفوز على اتحاد الشرطة وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان بقيادة أسامة حجاج، على فريق اتحاد الشرطة في عقر داره، بهدف دون مقابل.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد ناصر في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وأشاد أسامة حجاج، المدير الفني لسرس الليان، بأداء لاعبيه، في مباراة اليوم، مشيرا أن فريقه أصبح جاهزا لعودة المباريات الرسمية.