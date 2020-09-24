نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكرم رينيه فايلر قبل رحيله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا بعد رحيل السويسري رينيه فايلر.

كما قرر الأهلي إقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة غدًا الجمعة ؛ من أجل تكريم الجهاز الفني السابق بالفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية على خلفية حصولهم على لقبي السوبر المصري بداية الموسم وبطولة الدوري العام ٢٠٢٠/٢٠١٩ ، والوصول بالفريق للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم ، وأيضاً الوصول بالفريق للدور ١٦ بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضاً.

قرارات الأهلي اليوم:

- تعيين محمد يوسف مديرآ فنياً مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، حتى نهاية الموسم بإنتهاء مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر لهذا الموسم

- تعيين عادل مصطفى مدربا عاماا بالجهاز الفني.

- استمرار المدرب العام المساعد سامي قمصان.

- استمرار مدرب حراس المرمى السويسري ميشيل يانكون

- استمرار الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود مديرآ للجهاز ومشرفا على الجهاز الطبي كاملا.

- استمرار سيد عبدالحفيط مديرًا للجهاز الإداري ومديرا للكرة بالنادي.