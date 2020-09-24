عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - رد محمد يوسف المُدرب القريب من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أنباء توليه المسئولية الفنية بالفترة المقبلة.
وكان النادي الأهلي أعلن عن توجيه الشكر إلى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بعد عدم التوصل لاتفاق في استمراره في قيادة الفريق حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا.
وأكد محمد يوسف في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أنه لم يتلقى أى اتصالات حتى الآن من جانب إدارة النادي لتوليه المسئولية الفنية.
وأضاف: "لا يمكنني التعليق على عودتي لتدريب الفريق مرة أخرى، حتى يتم مخاطبتي بشكل رسمي، ولن أتحدث عن رحيل المدرب السويسري".
واختتم تصريحاته لـ"الفجر": "في حال تم تعييني مدرب للفريق، سأعقد جلسة مع مجلس الإدارة واللاعبين من أجل وضع خطة المرحلة المقبلة، وسيكون الهدف بكل تأكيد هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا".
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