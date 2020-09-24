فايلر & كارتيرون .. الديك يرحل عن الزمالك بحثا عن المال.. ورينيه يتخلى عن الأهلي بسبب المدام

كارتيرون يرحل الى السعودية
أعلن نادي التعاون توقيعه عقدا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عقب رحيله عن نادي الزمالك مباشرة ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.
التعاقد مع البرتغالى باتشيكو
وقال مرتضى: "باتشيكو سيصل للزمالك خلال ساعات وتعاقده سيبدأ من يوم 25 من الشهر الجاري واللجنة الفنية وافقت على اختيار باتشيكو وتم الاتفاق معه وسيأتي لمصر رفقة ثلاثة مساعدين.
فايلر والمدام
ظروف أسرية
وأكد شوبير أن الأهلي يريد بقاء فايلر رغم وجود بند واتفاق مع المدرب يمنحه حق الرحيل في شهر أكتوبر المقبل، مشددًا على أن رحيل فايلر لن يكون لسبب مادي، ولكن لظروف أسرية.
فايلر والرحيل
وقدم الخطيب عدة عروض للمدرب السويسري لاستمراره في تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الإفريقية منها السماح له بالسفر اليوم أو غدا والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادي إلا أنه رفض جميع العروض.
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