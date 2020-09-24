فايلر & كارتيرون .. الديك يرحل عن الزمالك بحثا عن المال.. ورينيه يتخلى عن الأهلي بسبب المدام

ونشر المدرب الفرنسي عقب ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لنادي التعاون السعودي قائلا:" مهمة جديدة.. أتمنى النجاح". كارتيرون يرحل الى السعودية أعلن نادي التعاون توقيعه عقدا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون عقب رحيله عن نادي الزمالك مباشرة ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين. وتضمن عقد الفرنسي كارتيرون لتدريب نادى التعاون السعودي حصوله على راتب شهرى بقيمة 400 ألف دولار وخسر الفريق السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي مباراتين فى دورى ابطال آسيا ويتذيل المجموعة. التعاقد مع البرتغالى باتشيكو أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك التعاقد مع البرتغالى جيمي باتشيكو خلفا لباتريس كارتيرون عبر فيديو بثته قناة النادي التليفزيونية. وقال مرتضى: "باتشيكو سيصل للزمالك خلال ساعات وتعاقده سيبدأ من يوم 25 من الشهر الجاري واللجنة الفنية وافقت على اختيار باتشيكو وتم الاتفاق معه وسيأتي لمصر رفقة ثلاثة مساعدين. فايلر والمدام طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى خلال أزمة فيروس كورونا استطلاع رأي أسرته وزوجته فى بقائه مع القلعة الحمراء رغم الاتفاق المبدئى بين مسئولى النادى الاهلى والسويسرى رينيه فايلر حول التجديد لمدة موسم إلا أن المدرب السويسرى طلب الانتظار لحين معرفة رأى أسرته وزوجته. وسافر المدرب السويسرى عبر الغردقة الى مسقط رأسه وبعد مشاورات مع زوجته عاد مجددا إلى القاهرة وقام بتجديد عقده لتدريب النادي الأهلي. ظروف أسرية قال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن هناك تفاصيل جديدة في أزمة رحيل فايلر، موكدًا أنه إذا رحل عن الأهلي سيرحل لظروف أسرية وخوفًا من كورونا، خصوصًا وأن مساعده مازال مصابا بالفيروس وعينته هو وعلي لطفي إيجابية. وأكد شوبير أن الأهلي يريد بقاء فايلر رغم وجود بند واتفاق مع المدرب يمنحه حق الرحيل في شهر أكتوبر المقبل، مشددًا على أن رحيل فايلر لن يكون لسبب مادي، ولكن لظروف أسرية. فايلر والرحيل وصلت المفاوضات بين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط بالنادي مع أحمد يحيى وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى طريق مسدود، حيث رفض المدرب السويسري جميع محاولات الأهلي في الإبقاء عليه. ورفض فايلر الاجتماع مع إدارة النادي وغادر بعد نهاية التدريب تاركًا المفاوضات في يد وكيل أعماله مما أثار غضب الخطيب ولجنة التخطيط. وقدم الخطيب عدة عروض للمدرب السويسري لاستمراره في تدريب الأهلي حتى نهاية البطولة الإفريقية منها السماح له بالسفر اليوم أو غدا والعودة قبل بداية شهر أكتوبر أو حضور أسرته بالكامل على نفقة النادي إلا أنه رفض جميع العروض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر & كارتيرون .. الديك يرحل عن الزمالك بحثا عن المال.. ورينيه يتخلى عن الأهلي بسبب المدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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