تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في لقاء الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية.
ويحل بيراميدز ضيفا على الإسماعيلي في الثامنة من مساء اليوم، على استاد الإسماعيلية في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الممتاز.
وجاء التشكيل المختار على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه - عبد الله بكري
خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر
خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي- محمد حمدي - إبراهيم حسن - محمد عطوة - دودو الجباس - محمد فتحي - إيريك تراوري - عمر العيوني
يذكر أن بيراميدز يحل بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، بينما يقبع الإسماعيلي في المرتبة الثامنة برصيد 31 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل بيراميدز لمباراة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق