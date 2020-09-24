نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في حال فشل الصفقة.. برشلونة يحدد البديل المناسب لجارسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يحاول نادي برشلونة الإسباني منذ فترة التعاقد مع إريك جارسيا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة قد يفشل في التعاقد مع جارسيا هذا الصيف بسبب المقابل المادي الذي يطلبه نادي مانشستر سيتي للموافقة على رحيل اللاعب.
وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة نادي برشلونة استقرت على ضم أوناي نونيز مدافع نادي أتلتيك بلباو الإسباني في حالة فشلهم في التعاقد مع جارسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد برشلونة مع نونيز لن يكون بالأمر الصعب بسبب رغبة اللاعب في الرحيل عن بلباو وإبلاغه لإدارة ناديه بهذه الرغبة.
وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي برشلونة لن يتحرك لضم أوناي نونيز إلا عندما يحسم أمر جارسيا أولا إذا كان سيتمكن من ضمه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في حال فشل الصفقة.. برشلونة يحدد البديل المناسب لجارسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق