نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأهلي ردًا على رحيل فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بالنادي الأهلي، إصدار أي قرارات بشأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات الماضية.

وأكد مرجان، أن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم، وإن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، وإن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت، اليوم الخميس، إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى بقيادة محمود الخطيب قرر توجيه الشكر والتقدير للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وكذا السويسرى ديفيد سيزا المدرب العام المساعد.

كما تقرر إقامة احتفالية كبيرة بملعب تدريبات الفريق مختار التتش بفرع النادى بالجزيرة غدًا الجمعة، تكريمًا وامتنانًا لقيادتهم للفريق الأول لكرة القدم الفترة الماضية وحصولهم على لقبى السوبر المصرى بداية الموسم وبطولة الدورى العام 2020/2019، والوصول بالفريق للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، وأيضاً الوصول بالفريق لدور الـ16 بمسابقة كأس مصر لهذا الموسم أيضا.