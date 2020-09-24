بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي وبيراميدز بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن نادي بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 26 من عمر المباراة.

سجل طارق طه لاعب بيراميدز الهدف عن طريقة ركلة حرة مباشرة بتسديدة رائعة أرضية.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه -

عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي

بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود دونجا – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – همام طارق – محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: محمد الشامى.