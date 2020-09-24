دع الشمس تشرق.. على غزال يستمتع بالإجازة على شاطئ البحر

شارك النجم المصري على غزال لاعب منتخب مصر ونادي لاريسا اليوناني صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر على غزال بإطلالة صيفية علي شاطئ البحر خلال قضاء العطلة وعلق قائلًا: "دع الشمس تشرق" نالت إعجاب متابعيه.
وانتقل مؤخرا على غزال لنادي لاريسا اليوناني، بصفة رسمية مع لاعب خط الوسط وقلب الدفاع ، المصري عمرو وردة.
وسبق لـ علي غزال تمثيل المنتخب المصري، وشارك معه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، كما لعب لأندية ناسيونال البرتغالي وفانكوفر الأمريكي ونادي جويزهو هونغ فنغ زيتشنغ الصيني، وكان آخر الأندية التي لعب لها ، نادي فيرينسي البرتغالي ، لكنه رحل عنه نهاية الموسم الماضي.
ويضم نادي لاريسا، اللاعب المصري الآخر عمرو وردة ، والمعار من نادي باوك، وسجل معه 4 أهداف وصنع مثلها هذا الموسم.
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