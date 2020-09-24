فايلر يرد على شائعات رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.. شاهد

نشر الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينه فايلر عبر انستجرام، صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة أمس.

وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الاهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.

نفى النادي الأهلي الأنباء المتداولة بخصوص إقالة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر من منصبه.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.