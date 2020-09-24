نشر الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينه فايلر عبر انستجرام، صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة أمس.
وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الاهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.
نفى النادي الأهلي الأنباء المتداولة بخصوص إقالة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر من منصبه.
وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.
وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي.
وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر يرد على شائعات رحيله عن النادي الأهلي بهذه الطريقة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق