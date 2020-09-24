سيباهان الإيراني يهزم السد القطري في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق سيباهان آصفهان الإيراني الفوز على السد القطري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل رضا ميرزائي (14) وسجاد شهاب زاده (53) هدفي سيباهان، في حين أحرز هاشم علي (82) هدف السد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز العين الإماراتي على النصر السعودي 1-0 على ستاد المدينة التعليمية.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للسد و7 لسيباهان و5 للعين، حيث تأهل النصر والسد إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16 يلتقي النصر مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين يتقابل السد مع أول المجموعة الثالثة.

فرض فريق سيباهان سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول الذي لم تظهر فيه الفرص الخطيرة كثيراً، كان أولها هدف السبق للفريق الإيراني حينما أرسل دانيل إسماعيليفيار كرة بينية طويلة لزميله رضا ميرزايي الذي تجاوز بدون الدفاع وسدد كرة زاحفة استقرت عل يسار الحارس مشعل عيسى.

تأخر رد السد حتى الدقيقة 38 حينما سدد البرازيلي رودريغو تاباتا حينما سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وعاد اللاعب ذاته وأرسل كرة قوية من ركلة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس الإيراني بايام نيازمند بنجاح.

وظهرت نوايا سيباهان بمضاعفة النتيجة مبكراً في الشوط الثاني بعد أن عكس سجاد شاه بزاده كرة داخل منطقة الجزاء على رأس زميله سوروش رفيعي لكن القائم الأيسر حرم الأخير من التسجيل (51).

ونجح سجاد شهاب زاده في تسجيل هدف فريقه الثاني حينما تابع الكرة المرتدة من حارس السد مشعل عيسى وأسكنها برأسه في الشباك عند الدقيقة 53.

حاول السد تقليص النتيجة وأعاد تنظيم صفوفه وانتشاره في الملعب، وتوغل لاعبه خضر من الجهة اليمنى وعكس كرة متقنة على رأس تاباتا الذي عكسها نحو المرمى لكن حارس سيباهان أنقذ الموقف بنجاح (73).

واستغل يوسف عبدالرزاق خطأ مدافع سيباهان دانيل إسماعيليفيار داخل منطقة الجزاء ومرر كرة بينية لزميله هاشم علي الذي لم يجد صعوبة في متابعتها إلى داخل الشباك هدف السد الأول (82)، لتنتهي على ذلك المواجهة بين الفريقين.

وفي دور الـ16 يلتقي أول هذه المجموعة مع ثاني المجموعة الثالثة، في حين يتقابل ثاني المجموعة مع أول المجموعة الثالثة.

وكانت الجولة الأولى شهدت تعادل النصر مع السد 2-2 وفوز سيباهان على العين 4-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز السد على سيباهان 3-0 والنصر على العين 2-1، وشهدت الجولة الثالثة فوز النصر على سيباهان 2-0 وتعادل العين مع السد 3-3، وشهدت الجولة الرابعة فوز السد على العين 4-0 والنصر على سيباهان 2-0، وشهدت الجولة الخامسة تعادل السد مع النصر 1-1 وسيباهان مع العين 0-0.