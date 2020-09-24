21 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمباراة المقاولون

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أحمد جودة - القاهرة - اختار علي عاشور المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي وحسني فتحي وأحمد محسن وأحمد ياسين وعصام صبحي وصلاح ريكو وخالد أوتشو ومحمد توني ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد إبراهيم وصلاح عاشور وعبد الله مجدي وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المقاولون العرب على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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