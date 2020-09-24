تشيلسي يبرم صفقة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - واصل نادي تشيلسي إبرام صفقاته الصيفية المميزة من أجل المنافسة على الألقاب.

وأعلن نادي تشيلسي الإنجليزي الخميس تعاقده مع الحارس السنغالي إدوار مندي من رين الفرنسي بصفقة لمدة خمسة أعوام بلغت قيمتها 22 مليون جنيه إسترليني (28 مليون دولار) وفقا للتقارير.

وسينافس الدولي السنغالي على مركز في التشكيلة الأساسية مع الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي يقدم مستويات غير مقنعة منذ وصوله إلى ملعب ستامفورد بريدج عام 2018.

وبات مندي الصفقة السابعة للنادي اللندني هذا الصيف بعد وصول الألمانيين تيمو فيرنر وكاي هافيرتس، والمغربي حكيم زياش، والمدافعين بن تشيلويل والبرازيلي تياغو سيلفا والفرنسي مالانغ سار.

وقال مندي البالغ 28 عاما: "أنا متحمس جدا للانضمام الى تشيلسي، إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءا من هذا الفريق والعمل مع فرانك لامبارد وكل جهازه الفني".

ونجح الحارس الفارع الطول (1,96 م) في الحفاظ على نظافة شباكه تسع مرات في 24 مباراة في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث ساهم في احتلال رين المركز الثالث وبلوغ النادي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ورغم أنه ولد في فرنسا، إلا أن مندي اختار تمثيل السنغال على المستوى الدولي.

وارتكب كيبا (25 عاما) الذي كلف الـ"بلوز" 72 مليون جنيه إسترليني في عام 2018 لضمه من أتلتيك بلباو أخطاء كثيرة منذ وصوله، حيث أبقاه لامبارد مرتين على دكة البدلاء الموسم الماضي مشركا مكانه الأرجنتيني ويلي كاباييرو (38 عاما).

وكانت آخر أخطائه الأسبوع الفائت أمام ليفربول في قمة المرحلة الثانية من الدوري الممتاز عندما شتت كرة خاطئة اقتنصها السنغالي ساديو مانيه مسجلا الهدف الثاني لبطل إنجلترا.