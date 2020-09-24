نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فيفا" يوجه رسالة للأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تهنئة إلى النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه.
وأرسل إنفانتينو برقية قال فيها: «أتقدم بخالص التهاني إلى النادي الأهلي المصري، لتتويجه ببطولة الدوري العام لموسم 2019-2020 للمرة الخامسة على التوالي».
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن تحقيق هذا اللقب جاء نتيجة عمل دؤوب والتزام، وإن على الجميع داخل الأهلي أن يفخروا بهذا الإنجاز الهام.
وكان الأهلي حقق بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب تصدره المسابقة بفارق كبير عن أقرب منافسيه وقبل انتهاء البطولة بسبع جولات.
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