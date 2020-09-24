أمير مرتضى منصور يهنئ بن شرقي بعيد ميلاده الـ26

حرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على تهنئة أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعيد ميلاده الـ 26 اليوم الخميس.

ونشر أمير مرتضى منصور صورة له من خلال حسابه الشخصي بموفع التواصل الاجتماعي فيس بوك مع أشرف بن شرقي وعلق قائلا: "عيد ميلا سعيد اخي".



وتألق بن شرقي بشكل كبير للغاية برفقة الفارس الأبيض، وخطف قلوب العشاق والمحبين ولقبوه بـ"الساحر" أو "بن قلبى"، ويعيش المغربي أزهى فتراته مع القلعة البيضاء، حيث يعتبر الورقة الرابحة في تتويج الأبيض بعدة بطولات مؤخرًا.



وقاد المغربي أشرف بن شرقي زملاءه في تأهل الزمالك إلى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقي الأبيض نظيره الرجاء البيضاوى المغربي، بعدما نجح في قيادة الفريق للفوز على الترجي التونسي، في ربع نهائي البطولة الإفريقية حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز خلالها بن شرقي الهدف الثاني للأبيض ونجح الزمالك في التأهل، حيث خسر في رادس بهدف دون رد، ليتأهل بالفوز بمجموع المباراتين.



وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن تولي البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للفريق قيادة الفريق، بداية من مباراة الجونة المقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى.



ويصل باتشيكو للقاهرة بعد غد، السبت، على أن يتواجد فى استاد القاهرة لقيادة الفريق فنيًا.



وكشف مرتضى منصور عن حصول باتشيكو ومعاونيه الثلاثة على مليون و300 ألف يورو سنويا، وقرر مجلس إدارة الزمالك تعيين مدحت عبد الهادى فى منصب المدرب العام ليكون المصرى الوحيد فى الجهاز.

