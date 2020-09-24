دونجا يسجل الثالث لبيراميدز ومخلوف يقلص الفارق للإسماعيلي.. فيديو

تمكن نادي بيراميدز من تسجيل الهدف الثالث في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 86 من عمر المباراة، ومن بعده تمكن محمد مخلوف لاعب الإسماعيلي من تقليص الفارق.

سجل طارق طه لاعب بيراميدز الهدف الأول عن طريقة ركلة حرة مباشرة بتسديدة رائعة أرضية.

واستطاع محمد فاروق تسجيل الهدف الثاني عن طريق تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى في مرمى محمد صبحي حارس الإسماعيلي ليتقدم لبيراميدز بالهدف الثاني.

وفي الهدف الثالث تمكن دونجا لاعب بيراميدز من تسديد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86.

ونظم الإسماعيلي هجمة مميزة في الدقيقة 90 لتصل الكرة بين أقدام محمد مخلوف ويسدد كرة عالمية تسكن الشباك لتصبح النتيجة 3-1.

دخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد توفيق - علي جبر - طارق طه -

عبد الله بكري

خط الوسط: نبيل دونجا - إبراهيم عادل - عبد

الله السعيد - محمد فاروق - عمر جابر

خط الهجوم: جون أنطوي

بينما دخل الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمود البدرى – محمد عمار – ابراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمود دونجا – عمر الوحش - بيكيتى سيلفا – همام طارق – محمد حمدى زكى.

خط الهجوم: محمد الشامى.