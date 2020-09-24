محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي يعلن ترشحه في انتخابات مجلس النواب

أعلن محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2020 عن الشباب بالقائمة الوطنية من أجل مصر شمال ووسط وجنوب الصعيد في محافظة الفيوم .

وكتب الجارحي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "الحمد لله ...رسميًا .. مرشحًا عن الشباب بالقائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠".

وأضاف : مسئولية كبيرة و طموحات أكبر لخدمة قضايا الشباب و المساهمة في نهضة مصرنا الغالية. أدعو الله أن ينفع بي، كما أسأله التوفيق والسداد، و أن أكون عند حسن ظن الجميع.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من نوفمبر.