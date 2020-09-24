شاهد - إشبيلية يُباغت بايرن ميونيخ بالهدف الأول في السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل لوكاس أوكامبوس نجم نادي إشبيلية الإسباني، هدف التقدم لفريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي بطولة السوبر الأوروبي لكرة القدم.

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