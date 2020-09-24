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نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

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نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يوافق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق عبدالله جمعة، لاعب الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك، على تمديد عقده مع القلعة البيضاء بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر إقامتها يوم 24 من شهر أكتوبر المقبل.

وقد تأهل الأبيض عقب تخطى عقبة الترجى التونسى، فى دور ربع النهائى، بعدما فاز عليه ذهابا بنتيجة 3 / 1 قبل أن يُهزم فى مباراة العودة بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة.

وأكد جمعه لمسئوولي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أنه لايمانع من الاستمرار مع القلعة البيضاء طالما انه سيحصل على مستحقاته المالية التي اتفق عليها.

وفي وقت لاحق كانت توجد أزمة في تمديد عقد عبدالله جمعة في الزمالك، بسبب رفض المدافع فكرة الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم القادم باعتبار انه أحد العناصر الأساسية.

وتمسك بالحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم من اجل تمديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الجلستين اللتين عقدهما اللاعب مع امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وذلك في ظل الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي مع الفريق.

والجدير بالذكر أن لم يتلق عبدالله جمعه عرضاً من أي نادي آخر ويتبقى في عقده موسمان ولا يحق التوقيع لنادي آخر.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

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