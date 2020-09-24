نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرمان جديد يحسم مصير نجم الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر جهاز الكرة بنادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، الإبقاء على إمام عاشور ضمن صفوف الفريق الأبيض ودلك خلال الموسم المقبل، والتراجع عن فكرة عرضه للإعارة.

وجاء قرار لجنة الكرة بالزمالك بالإبقاء على إمام عاشور بعد المستويات الجيدة التي قدمها اللاعب مع الفريق بالمباريات الأخيرة رغم ابتعاده لفترة طويلة بسبب العقوبة التى تعرض لها على خلفية أحداث مباراة السوبر.

وهو ما جعل قرار الإبقاء على اللاعب بعد الإشادة الكبيرة بالمستوى الذى ظهر به وقدرته على اللعب فى أكثر من مركز بالخط الأمامى.

يذكر أن إمام عاشور جاء من صفوف غزل المحلة إلى نادى الزمالك فى بداية الموسم الحالى