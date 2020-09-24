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كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

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كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل التعاون السعودي إلى دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه الغالي والمثير على الدحيل القطري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الآسيوية.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 86 عندما خطف التعاون هدف الفوز الثمين بواسطة المهاجم ميتشل ديوك.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً فوز بيرسيبوليس الإيراني على الشارقة الإماراتي 4-0 على ستاد جاسم بن حمد.

وتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للتعاون صاحب المركز الثاني والذي تقدم بفارق المواجهات المباشرة أمام الدحيل، و7 نقاط للشارقة. حيث تأهل بيرسيبوليس والتعاون إلى دور الـ16 في أكثر المجموعات قوة وإثارة.

وفي دور الـ16 يلتقي بيرسيبوليس مع السد القطري ثاني المجموعة الرابعة، في حين يتقابل التعاون مع مواطنه النصر أول المجموعة الرابعة.

وبادر الدحيل للهجوم من البداية، وسنحت له فرصة في الدقيقة الثامنة، عندما انطلق ادميلسون في الجهة اليسرى وأرسل كرة خطيرة تهادت أمام المرمى ولم تجد من يتابعها داخل الشباك.

ولكن بعد ذلك عانى لاعبو الدحيل في اختراق التنظيم الدفاعي المحكم من لاعبي التعاون، فغابت الفرص الخطرة أمام المرمى.

ولكن الفريق القطري أضاع فرصة تسجيل الهدف الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما مرر كريم بوضياف كرة بينية إلى المعز علي في مواجهة المرمى ليسدد كرة ارتدت من الحارس كاسيو.

مع انطلاق الشوط الثاني بدأ التعاون يظهر بصورة أفضل، حيث كان لاعبو الفريق يدركون أن تحقيق الفوز يمنحهم بطاقة التأهل للدور الثاني، فباتوا يستحوذون أكثر على الكرة ويحاولوا شن الهجمات على مرمى الدحيل.

ولكن جناح الدحيل ادميلسون انطلق في هجمة سريعة على الجهة اليسرى وتقدم على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة سيطر عليها الحارس كاسيو (53).

وكانت أخطر محاولات التعاون في الدقيقة 72 عندما نفذ سيدريك أميسي ركلة حرة مباشرة من الجهة اليسرى ذهبت خطيرة أمام المرمى لكن الحارس محمد البكري خاص ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

ومن هجمة مرتدة كاد الدحيل يخطف هدف التقدم بعدما مرر خالد محمد الكرة إلى اسماعيل محمد في مواجهة المرمى ليسدد من فوق الحارس المتقدم كاسيو نحو الشباك الخالية، ولكن البديل سعد يسلم أبعدها قبل أن تعبر الخط (81).

ولكن التعاون خطف هدف التقدم إثر ركلة ركنية نفذها سلطان مندش وصلت على القائم القريب إلى ميتشل ديوك ليحولها رأسية في الشباك (86).

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الدحيل على بيرسيبوليس 2-0 والتعاون على الشارقة 1-0، في حين شهدت الجولة الثانية فوز التعاون على الدحيل 2-0 وتعادل الشارقة مع بيرسيبوليس 2-2، وشهدت الجولة الثالثة فوز الدحيل على الشارقة 2-1 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0، وشهدت الجولة الرابعة فوز الشارقة على الدحيل 4-2 وبيرسيبوليس على التعاون 1-0، وشهدت الجولة الخامسة فوز الشارقة على التعاون 6-0 والدحيل على بيرسيبوليس 1-0.

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محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

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