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كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

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كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

كارتيرون يقود التعاون السعودي للتأهل لـ دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا

تأهل فريق التعاون السعودي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى دور الـ 16 فى إطار منافسات دورى أبطال آسيا بعد تحقيقه الفوز على نظيره الدحيل القطرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الخميس فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
ومن المقرر أن يواجه فريق التعاون السعودي فى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا فريق النصر السعودي على ملعب استاد المدينة التعليمية يوم الأحد القادم.
كان حمدان الرويلي لاعب التعاون السعودي تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة الدحيل القطري مساء اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا. 

 وحدثت الإصابة بالدقيقة 33، حينما حاول الرويلي اللحاق بالكرة، لكن قدمه اليمنى اصطدمت بلاعب الدحيل، واليسرى حدث لها التواء قوي. وتسبب ذلك في إثارة خوف لاعبي الفريقين، حيث طالبوا بسرعة دخول الطاقم الطبي، قبل أن يغادر اللاعب الميدان على نقالة، متأثرا بالآلام القوية وحل بديلا عنه سعد بالعبيد في الدقيقة 37.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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