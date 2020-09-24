بقيادة كارتيرون| موعد مباراة التعاون مع النصر السعودي فى دور الـ16 بدورى أبطال آسيا

وحدثت الإصابة بالدقيقة 33، حينما حاول الرويلي اللحاق بالكرة، لكن قدمه اليمنى اصطدمت بلاعب الدحيل، واليسرى حدث لها التواء قوي. وتسبب ذلك في إثارة خوف لاعبي الفريقين، حيث طالبوا بسرعة دخول الطاقم الطبي، قبل أن يغادر اللاعب الميدان على نقالة، متأثرا بالآلام القوية وحل بديلا عنه سعد بالعبيد في الدقيقة 37.
وحدثت الإصابة بالدقيقة 33، حينما حاول الرويلي اللحاق بالكرة، لكن قدمه اليمنى اصطدمت بلاعب الدحيل، واليسرى حدث لها التواء قوي. وتسبب ذلك في إثارة خوف لاعبي الفريقين، حيث طالبوا بسرعة دخول الطاقم الطبي، قبل أن يغادر اللاعب الميدان على نقالة، متأثرا بالآلام القوية وحل بديلا عنه سعد بالعبيد في الدقيقة 37.
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