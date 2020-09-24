السوبر الأوروبي .. الـVAR يحرم بايرن ميونخ من هدف ثان في شباك إشبيلية

ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح بايرن ميونيخ في شباك نظيره إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطول السوبر الأوروبي.
وجاء الهدف الملغي لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل بعد تبادل رائع للكرة مع مولر داخل منطقة الجزاء.
وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.
وعادل البايرن تمريرات رائعة بين لاعبي بايرن ميونخ تصل الكرة إلى مولر الذي أرسل تمريرة سحرية إلى ليفاندوسكي في مواجهة المرمى، ومن ثم مررها إلى جوريتزكا الذي سددها قوية داخل الشباك.
ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".
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