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محذرا من الإساءة للكيان.. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

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محذرا من الإساءة للكيان.. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

محذرا من الإساءة للكيان.. مرتضى منصور يشطب عضوية "سيدة" بسبب السوشيال ميديا

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام بشطب عضوة من النادى بسبب إهانتها للكيان وأعضاء الجمعية العمومية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مرتضى منصور اليوم موجها حديثه لأعضاء الجمعية العمومية عبر إذاعة النادى الداخلية: أطالب أعضاء الزمالك بعدم التعاطي مع الصفحات غير الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى محذرا من الإساءة للكيان وأعضاء النادى عبر تلك المنصات غير الرسمية.

وشدد على أن باب مكتبه مفتوح أمام الجميع ويقابل ويستمع بنفسه لشكاوى ومطالب الأعضاء يوميا ولا يوجد أى مبرر للإساءة للزمالك، مؤكدا أنه شطب عضوة لخروجها عن النص فى هذا الشأن. 

وحث مرتضى منصور أعضاء الزمالك على الاشتراك فى الصفحات الرسمية الخاصة بالزمالك للتعرف على جميع الأخبار الرسمية بعيدا عن اللغط والشائعات المغرضة.

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رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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