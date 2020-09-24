انتهت مباراة الوداد أمام الرجاء، بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس، في ديربي البطولة المغربية.
الوداد واجه الرجاء ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المغربي، وذلك على ملعب مركب محمد الخامس.
ولم يستغل أي من الفريقين الفرص التي أتيحت لهما خلال شوطي المباراة، لينتهي ديربي المغرب سلبيًا.
وبهذا يظل الرجاء متصدر لترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يأتي الوداد في الوصافة بـ 48 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة.
والوداد والرجاء هما منافسا الأهلي والزمالك علي الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مواجهات الذهاب بالمغرب أحد أيام 17 و18 أكتوبر، على أن تكون مباريات الإياب بالقاهرة 23 و24 أكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعادل سلبي ينهي ديربي المغرب بين الوداد والرجاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق