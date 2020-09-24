هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

هل تذكرون الممثل الكوميدي المصري اللمبي ‘‘محمد سعد’’؟؟.. شاهدوا من هي زوجته التي أخفاها عن الإعلام!!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

ظهور مفاجئ لـ“القذافي” متوعدًا بمحاسبة هذه المرأة بتهمة تدمير ليبيا!

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

الأهلي يخوض مرانه الأول بالمغرب استعدادًا للوداد

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

موسيماني يفرض السرية على تدريبات الأهلي قبل موقعة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

دوري الأمم الأوروبية| فرنسا تواجه كرواتيا في تكرار نهائي المونديال.. والبرتغال أمام السويد بدون رونالدو

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

لم يخطف منه التأهل من قبل.. هل ينجح موسيماني فى كسر عقدة الوداد مع الأهلي

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

بسبب كورونا.. أيسلندا تستبدل جهازها الفني أمام بلجيكا

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

سعفان يتابع الانتقال إلى التحول الرقمي مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

"البيان" الإماراتية: أفعال تركيا غير العقلانية ستنقلب عليها قريبا

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

سعفان يهنئ الفريق حلمي بعيد القوات الجوية‎: ذكرى أحد أخلد أيام الوطنية المصرية

الرئيسية الارشيف الرياضة

أحمد فتحي يطالب متابعيه بالدعاء لمصور الأهلي المصاب بجلطة في الوريد

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أحمد فتحي يطالب متابعيه بالدعاء لمصور الأهلي المصاب بجلطة في الوريد

أحمد فتحي يطالب متابعيه بالدعاء لمصور الأهلي المصاب بجلطة في الوريد

طالب الكابتن أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي متابعيه الدعاء لمصور النادي الأهلي بعد إصابته بجلطة في الوريد الموصل الدم للكبد.

ونشر أحمد فتحي صورة بيتر مصور الأهلي وعلق عليها قائلا " فضلا ليس أمرا.. بيتر مصور النادي الاهلي ادعوله الدعاء بيغير القدر".

ويذكر أن الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينه فايلر عبر انستجرام، نشر صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة أمس.
وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أي قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد فتحي يطالب متابعيه بالدعاء لمصور الأهلي المصاب بجلطة في الوريد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إخترنا لك

ميدو يطالب بدعم الرياضيين بـ متخصص نفسي

أخبار ذات صلة

0 تعليق