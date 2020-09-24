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إدارة المقاولون العرب تحفز اللاعبين على إنهاء الدوري في المربع الذهبي

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إدارة المقاولون العرب تحفز اللاعبين على إنهاء الدوري في المربع الذهبي

إدارة المقاولون العرب تحفز اللاعبين على إنهاء الدوري في المربع الذهبي

عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بحضور عماد النحاس المدير الفني على هامش المران الذي خاضه الفريق اليوم استعدادا لمباراة مصر للمقاصة التي ستقام غدا الجمعة في الجولة 29 للدوري.

وحرص المشرف على الكرة على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز فقط في المباريات المتبقية في الدوري لتحقيق الهدف بالتواجد في المربع الذهبي واللعب في إحدى البطولات الإفريقية.

وأثنى فتحي على المجهود الذي يقدمه الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس ومعه معاونوه واللاعبين على مدار الموسم مطالبا بترجمة هذا المجهود في المواجهات الأخيرة.

وقال عادل في تصريحات خاصة لصدى البلد: "عماد النحاس قيمة كبيرة فى التدريب فى مصر، ويكفى الطفرة التى حدثت فى فريق الذئاب منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، كذلك لن نقف في طريق النحاس إذا كانت هذه رغبته، هو يستحق كل التقدير وفي النهاية سنكون بجانبه في أي قرار يتخذه، سواء البقاء معنا أو الرحيل للنادي الأهلي بيته".
وأضاف: "في الفترة الماضية تلقى النحاس عدة عروض ونرتبط معه بكلمه، الوضع الآن مختلف، مقدرون ما قدمه للمقاولون العرب، العقود ليست لها قيمة، وإذا لم يرد البقاء معنا، سنتعرض لخسارة كبيرة لرحيله لكن سنقف بجانبه فى قراره .. يكفينا التزامه بكلمته".
وأتم تصريحاته قائلا: "رأينا حسن شحاتة قاد من قبل المقاولون العرب للقبي الكأس والسوبر المصري، ثم بعدها منتخب مصر والثلاثية التاريخية لأمم إفريقيا".
جدير بالذكر أن عماد النحاس تولي المسئولية الفنية للمقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، حيث خاض مع الفريق 54 مباراة حقق من خلالها الفوز في 26 مناسبة مقابل 15 تعادلا و13 هزيمة.
ويقدم المقاولون العرب موسمًا رائعًا رفقة عماد النحاس، حيث يحتل "الذئاب" المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث بـ51 نقطة.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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