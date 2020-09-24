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الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

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الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يصدر بيانًا عاجلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التى بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة.

وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة، مؤكدًا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان.

وناشدها الحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأكد المجلس على أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للإشاعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع.

وتبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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