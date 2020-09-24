نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع إيطالي شرس على نجم ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني ناتشو فرنانديز نجم دفاع ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للرحيل عن صفوف الملكي قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأكدت صحيفة آس الإسبانية أنه هناك صراع بين 3 أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع ناتشو وهي ميلان وروما بالإضافة إلى نابولي.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن وكيل أعمال ناتشو يدرس في الوقت الراهن العروض المقدمة لموكله من أجل إتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناتشو فرنانديز البالغ من العمر 30 عامًا هو من خريجي أكاديمية ريال مدريد ويلعب مع الفريق الأول منذ 2013 وخاض 200 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 7 أهداف آخرين.
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