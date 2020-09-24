نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة ميلان وبودو غليمت في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز ميلان الإيطالي على ضيفه بودو غليمت النروريجي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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