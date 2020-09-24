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مدرب آرسنال يصدم أوزيل

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مدرب آرسنال يصدم أوزيل

مدرب آرسنال يصدم أوزيل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب آرسنال يصدم أوزيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإسباني، ميكيل آرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، ضربة قوية إلى الألماني مسعود أوزيل نجم الجانرز، مؤكدًا أنه من الصعب أن يحجز اللاعب مقعدًا في صفوف الفريق.

ويعد هذا العام الأخير في عقد أوزيل معالفريق، وعلى الرغم من انتشار الشائعات بشأن رحيله المحتمل، ما زال اللاعب الألماني عضواً بالفريق مع تبقي أسبوعين على انتهاء الميركاتو.

وفي المباراة التي فاز بها آرسنال بهدفين دون رد أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، كان أوزيل خارج القائمة للمرة الرابعة توالياً.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي "إنني سعيد للغاية بأداء الفريق وبمدى الصعوبة التي يضعها اللاعبون أمام الجهاز الفني لاختيار القائمة والتشكيلة الأساسية".

وأكد "إننا نختار اللاعبين الذين نعتقد أنهم الأفضل لكل مباراة. من الصعب بالنسبة لبعض اللاعبين، وليس مسعود فقط، الدخول ضمن التشكيلة الأساسية. كل أسبوع أحاول اتخاذ الخيار الصائب".

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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