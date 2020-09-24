شاهد أهداف مباراة لينكولن سيتي وليفربول في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل ليفربول إلى الدور االرابع لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية بعد فوزه الكبير على مضيفه لينكولن، بنتيجة 7-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات البطولة.

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