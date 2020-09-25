رمضان السيد: فايلر مهرج.. ورحيله لن يؤثر على الأهلي

أكد رمضان السيد٬ لاعب الأهلي السابق٬ ان رحيل السويسري رينيه فايلر٬ لن يؤثر على أداء القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال رمضان فى برنامج "البريمو"٬ المذاع على قناة "Ten": "فايلر بعد عودته من كورونا خارج عن تركيزه تماما سواء فى التدريبات والتشكيل وسيكون فى مصلحة الأهلي رحيله".

وأضاف: "فايلر عنيد وجماهير الاهلي فى الفترة الحالية لا ترغب فى استمراره خلال الفترة المقبلة"، موضحا أن طلبه بالحصول على إجازة فى الوقت الحالة قمة التهريج.

وقال رمضان: "فايلر شخص مهرج بسبب الإجازة التى يرغب فى الحصول عليها حاليا فهو يجب أن يكون فى قمة تركيزه قبل مواجهة الوداد".

وتابع: "فايلر وكارتيرون من أسوأ المدربين الذين جاءوا مصر ويجب عدم دخولهم مصر مرة أخري".

جدير بالذكر أن، الشائعات دارت منذ أيام على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي حول رحيله عن الفريق.

وعبر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التى بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة. وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة، مؤكدًا اعتزازه بدورها الكبير كقوة داعمة في كل زمان ومكان.

وناشدها بالحرص الدائم والالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافس، ودعم جهود الدولة والتعاون مع مؤسساتها الوطنية التي لا تدخر جهدًا من أجل المصلحة العليا للبلاد.

وأكد المجلس أن هذه الجماهير الواعية لا تلتفت للشائعات الزائفة والدعوات الهدامة، ولن تقبل بالمزايدة على حبها لناديها ومساندة بلادها، التي تحتاج إلى تكاتف الجميع. وتبقى جماهير الأهلي دائمًا الحصن الداعم للنادي والوطن.