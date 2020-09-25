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بعد شائعات رحيل فايلر.. رانيا علواني: الأهلي عشق

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بعد شائعات رحيل فايلر.. رانيا علواني: الأهلي عشق

بعد شائعات رحيل فايلر.. رانيا علواني: الأهلي عشق

صورة لها مع شعار الأهلي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت رانيا علواني على الصورة التي ظهرت بها من داخل النادي الأهلي قائلة: "عشق الوطن وعشق الأهلي".

يذكر ان الحساب الرسمي لمدرب النادي الأهلي رينيه فايلر عبر انستجرام، نشر صورة لـ فايلر مع محمود كهربا لاعب الفريق من مباراة أمس.

وردت الصورة التي نشرها فايلر على الشائعات المتداولة عن رحيله عن النادي الاهلي بنهاية الشهر الحالي بسبب الخلاف على بعض الأمور بينه وبين الإدارة.

وقال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر بيان رسمي، على موقع النادي، اليوم الخميس، إن النادي لم تصدر عنه أية قرارات أو بيانات تخص قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول لكرة القدم.

وأضاف أن البيان الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وكل ما جاء فيه غير صحيح بالمرة، مؤكدا أن علاقة الأهلي ومديره الفني شأن داخلي. 

وكانت أنباء قد ترددت حول رحيل السويسري رينيه فايلر عن منصبه وتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا.

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محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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