صفقة الأهلي المنتظرة| شاهد كل ما قدمه بدر بانون في ديربي الرجاء والوداد

حسم التعادل السلبي مباراة الوداد والرجاء، التي أقيمت، مساء، اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة، الجولة الـ 25، من مسابقة الدروي المغربي.

شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين، لكن معظمها كانت بلا خطورة ليتقاسم كل من الوداد والرجاء نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة يظل الرجاء متصدرا لترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يأتي الوداد في الوصافة بـ 48 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة. والوداد والرجاء منافسا الأهلي والزمالك علي الترتيب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مواجهات الذهاب بالمغرب أحد أيام 17 و18 أكتوبر، على أن تكون مباريات الإياب بالقاهرة 23 و24 أكتوبر.

ماذا قدم بدر بانون صفقة الأهلي المنتظرة:

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية، فإن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع بدر بانون مدافع الرجاء، وبات اللاعب قريبا للغاية من التوقيع.

وظهر الصخرة المغربية بدر بانون بشكل جيد، خلال لقاء اليوم، وتعرض لاختبارين فقط طوال المباراة.

الاختبار الأول كان في الدقيقة 46، عن طريق كرة عرضية من الجانب الأيسر تداخل فيها بانون مع وليد الكرتي، ليسبق لاعب الوداد بدر بانون ويضعها رأسية ضعيفة في يد حارس المرمى.

الاختبار الثاني كان في الدقيقة 64، عن طريق كرة عرضية من الجانب الأيسر ايضا، مررها إسماعيل الحداد لاعب الوداد أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن بدر بانون تدخل في الوقت المناسب وأنقذ الكرة ومررها لزميله في النهاية.