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ميار شريف تتأهل للدور التمهيدي الأخير بتصفيات رولان جاروس للتنس 2020

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ميار شريف تتأهل للدور التمهيدي الأخير بتصفيات رولان جاروس للتنس 2020

ميار شريف تتأهل للدور التمهيدي الأخير بتصفيات رولان جاروس للتنس 2020

صعدت اللاعبة المصرية، ميار شريف، إلى الدور التمهيدي الثالث والأخير بتصفيات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس 2020"، ثالث بطولات "الجراند سلام" لهذا الموسم والبالغ مجموع جوائزها 38 مليون يورو.

وحققت ميار، الفوز في مباراته بالدور التمهيدي الثاني اليوم الخميس، على حساب منافستها الأمريكية كاترينا ماكنيلي بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما 6-2 و6-4 خلال أقل من ساعة ونصف، لتلاقي في الدور التمهيدي الأخير غدا الإيطالية جوليا جاتو - مونتيكوني.

وكانت ميار شريف (24 عاما)، والتي تحتل التصنيف الـ172 عالميا، قد حققت إنجازا كبيرا أمس كأول مصرية تفوز بمباراة في البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" على مستوى الكبار بالفوز على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو بمجموعتين دون رد أيضا بواقع 6-4 و6-0.

وأكدت ميار، في تصريحات للموقع الرسمي لبطولة "رولان جاروس" عقب انتصار الأمس، بأنها "حلمت دائما وتخيلت أنها تقدم أشياء جيدة هنا في باريس"، مضيفة "التواجد والتنافس هنا حلم. وأنا أحاول الاستمتاع قدر الإمكان".

وتابعت ميار، صاحبة أعلى تصنيف عالمي للاعبات رياضة الكرة الصفراء المصريات على مر التاريخ، "عندما فاز روجيه فيدرر برولان جاروس، قفزت من أمام التلفزيون. هذه أكثر اللحظات حضورًا في ذاكرتي عندما كنت أتابع البطولة خلال نشأتي"، مؤكدة عزمها احتلال مركز ضمن المصنفات الـ100 الأوائل عالميًا مثلما فعلت التونسية أنس جابر.

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محمد فؤاد

الكاتب

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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